أقيمت اليوم السبت السابع من مايو حفل تنصيب الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون لولاية ثانية رئيسًا للبلاد لمدة 5 سنوات مقبلة.
خطاب إيمانويل ماكرون في مراسم تنصيبه رئيسا لفرنسا لولاية ثانية 🇫🇷
📺تابعوا معنا الحفل من قصر الإليزيه https://t.co/NxfTQ8LygE#إيمانويل_ماكرون #فرنسا pic.twitter.com/yflCRI3BtJ
— فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) May 7, 2022
ماكرون يحقق رقمًا صعبًا
وكان الرئيس الفرنسي الحالي هو أول رئيس يفوز بولايتين متتاليتين منذ عقدين لكنه لم يعلن بعد عن الشخصية التي سيسند إليها منصب رئيس الوزراء في ولايته الجديدة.
وتم تنصيب الرئيس الرابع الذي يعاد انتخابه في ظل الجمهورية الخامسة في فرنسا بعد ديغول وميتران وشيراك، في طقوس مشابهة لما حصل مع أسلافه هؤلاء من دون الخروج من القصر الرئاسي. وتم نقل المراسم على كل المحطات التلفزيونية الرئيسة في البلاد.
مراسم تقليدية
وعند الساعة 11:00 بتوقيت باريس دخل الرئيس الفرنسي إلى قاعة الاحتفالات وهي الأكبر والأعرق في قصر الإليزيه على وقع موسيقى هاندل. وأعاد رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس إعلان فوز ماكرون في الدورة الثانية التي جرت في 24 أبريل، أمام مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن بحصوله على 58,55% من الأصوات. ومن ثم تم تقليده قلادة جوقة الشرف.
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