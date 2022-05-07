وتم تنصيب الرئيس الرابع الذي يعاد انتخابه في ظل الجمهورية الخامسة في فرنسا بعد ديغول وميتران وشيراك، في طقوس مشابهة لما حصل مع أسلافه هؤلاء من دون الخروج من القصر الرئاسي. وتم نقل المراسم على كل المحطات التلفزيونية الرئيسة في البلاد.

مراسم تقليدية

وعند الساعة 11:00 بتوقيت باريس دخل الرئيس الفرنسي إلى قاعة الاحتفالات وهي الأكبر والأعرق في قصر الإليزيه على وقع موسيقى هاندل. وأعاد رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس إعلان فوز ماكرون في الدورة الثانية التي جرت في 24 أبريل، أمام مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن بحصوله على 58,55% من الأصوات. ومن ثم تم تقليده قلادة جوقة الشرف.