وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل، تفاصيل حادثة دهس مروعة في لبنان بعد مشاجرة بالأسلحة البيضاء والأيدي أمام إحدى المدارس.

عملية دهس خطيرة أمام إحدى المدارس في #لبنان، بعد إشكال بين عدد من الطلاب#ملحق pic.twitter.com/ZhBPW1JSJ8

— Mulhak – ملحق (@Mulhak) May 24, 2022

ونشرت وسائل إعلام لبنانية، تسجيلًا مصورًا لسيارة من نوع جيب بيضاء تقودها امرأة بسرعة، لتصدم تجمّعا لعشرات الأشخاص، ومعظمهم تلاميذ في منطقة المريجة جنوب لبنان.

بدأ الأمر مع مشاجرة بين تلاميذ أمام مدرسة في منطقة المريجة، ليتطور الأمر إلى اشتباك عنيف مع استعانة أحد الطرفين بأشخاص من المنطقة، حيث تطور الأمر إلى اشتباكات وتضارب بالسكاكين، وانتهى بحادثة دهس مروعة أصيب خلالها عدد من الطلاب.