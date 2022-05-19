وثق مقطع فيديو متداول قيام معلم بتطبيق أسلوب مناورة هيمليك لإنقاذ حياة طفل ابتلع قطعة من البلاستيك.

وقد أظهر الفيديو المتداول على تويتر اختناق الطفل الذي ابتلع قطعة بلاستيك ومسارعة المعلم لإنقاذه، حيث احتضنه من الخلف وضغط على بطنه لإخراج القطعة العالقة في حلقه.

ما هي مناورة هيمليك ؟

ضغطات البطن أو أسلوب هيمليك هو إجراء في الإسعاف الأولية يستخدم لعلاج انسداد مجرى الهواء العلوي (أو الشرقة) بواسطة الأجسام الغريبة.

ومصطلح مناورة هيمليك على اسم الدكتور هنري هيمليك، الذي وصف الإجراء لأول مرة في عام 1974.

لأداء المناورة يجب أولًا على المنقذ أن يقف وراء الشخص المصاب بالشرقة وأن يشبك يديه حول خصره بشكل أفقي وتوجيه الإبهامين نحو الداخل ويجب تطبيق الضغط تحت النهاية الشرسوفية بإصبعين وتطبيق الضغط بقوة للداخل والأعلى عدة مرات حتى خروج الجسم الأجنبي من الممر الهوائي أو حتى وصول الرعاية الطبية المختصة.