كشف أحد أعضاء فريق إنقاذ تفاصيل العثور على مفقود تبوك مشعل العطوي بعد 7 أيام من الغياب مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تضاءلت الآمال في العثور عليه حيًا لكن الله كتب له النجاة.

مزوق البلوي منقذ مفقود تبوك يروي تفاصيل مثيرة لواقعة الإنقاذ وكيف قادت سيارته المتعطلة للعثور عليه بعد غياب 7 أيام #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ObhgSuuuds

— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 10, 2022

وقال مرزوق البلوي، إنه يعمل ضمن فريق إنقاذ وبعد تلقي بلاغ عن الواقع بدأ في رحلة البحث مشيرًا إلى أن سيارة العطوي التي تعطلت ساهمت في العثور عليه.

البلوي الذي تحدث في مداخلة مع برنامج سيدتي على قناة روتانا أضاف أنه تم اقتفاء أثر السيارة وبعد انقطاع الأثر بدأوا في البحث بشكل يدوي وكانوا ينادون عليه بين الحين والآخر وتفاجأوا حين سمعوه يرد عليهم.

#مفقود_تبوك_مشعل_العطوي

لحظة العثور على مشعل العطوي من قبل اعضاء فريق انجاد التطوعي

كل الشكر والتقدير لفريق انجاد وللفرق التطوعية والمتطوعين والذين بذلوا جهود كبيرة في البحث عن المفقود وتكللت بالنجاح والحمدلله #تبوك pic.twitter.com/1FvS66ohfO — عيد المضلعاني (@Eid_Tabuk) May 10, 2022

ولفت إلى أنه تم العثور عليه في منطقة لا يمكن للمركبات الوصول إليها حيث تم الترجل والبحث عنه بين المرتفعات موضحًا أن المفقود كان في طريقه لمعايدة بعض أقاربه لكنه اختار طريقًا لا يعرفه ونفد منه الوقود.

العثور على مفقود تبوك

يذكر أنه تم العثور على مفقود تبوك مشعل العطوي وهو بصحة جيدة وذلك بعد يوم العثور على سيارته في منطقة بين المعظم والحرة بحسب ما أعلن عيد المضلعاني عضو فريق عواصف تبوك.

وكان الطيران العمودي بدأ في مباشرة عمليات البحث عن مفقود تبوك مشعل العطوي الذي فقد يوم الأربعاء الثالث من شهر شوال على متن جيب شاص قديم عثر عليها في وقت لاحق فيما ناشد أهله المساعدة في البحث عنه.