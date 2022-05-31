تسربت أنباء عن آخر إصدارات شركة رولز رويس البريطانية، تشير إلى أن سعرها قد يبلغ 28 مليون دولار، ما يعني أنها ستكون أغلى سيارة في العالم.

وإن صح الرقم ستكون سيارة رولز رويس الجديدة أغلى سيارة في العالم؛ ولكن ما سبب ارتفاع ثمنها إلى هذا الحد؟

طراز كلاسيكي

استوحت شركة رولز رويس البريطانية تصميم سيارتها الجديدة من يخوت السباق القديمة؛ فهذه السيارة التي يبلغ طولها 6 أقدام تتمتع بخلفية من الفولاذ؛ ولكنها تشبه أظهر اليخوت الذهبية، وبكبسة زر يمكن فتح هذه الخلفية كأجنحة فراشة لتكشف عن جناح استضافة يمكن استخدامه في الهواء الطلق، وهو مزود بمقاعد ومظلة.

رفاهية مطلقة

ومن الداخل تمتزج في تصميم السيارة الجلود، وقشرة الجوز الملكية، مع لمسات من الذهب الوردي واللؤلؤ؛ وفي وسط اللوحة الأمامية ستجد ساعة من اللؤلؤ أيضًا يختارها العميل بنفسه، كما تم تزيين مفاتيح التحكم وأقراص العدادات بنفس المواد الثمينة.

وزودت السيارات بأدوات فاخرة لتناول الطعام والقدرة على تخزين المشروبات بدرجات حرارة يمكن التحكم بها.

وما ذكر هو نسبة بسيطة من مواصفات السيارة الفاخرة ورغم كل ذلك فالسعر الذي تم تسريبه لم يفشل في استفزاز بعض التغريدات الممازحة فقال أحد المغردين: “طيب كنسل المعالق، والطاولة والشمسية، والقاعدة اللي ورا وشوف كام يطلع الحساب”.

أما عائشة قالت: ” لو عندي هذا المبلغ بروح وأشتري جزيرة”. بينما اعتبر أحدهم أن هذه السيارة اقتنائها على سبيل الهواية، متسائلًا عن طبيعة المشاوير اليومية لصاحبها.