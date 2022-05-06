انتقدت فئة عريضة من جماهير النادي الأهلي، اللاعب السوري عمر السومة بسبب تراجع مستواه وإهداره فرصة هدف محقق للراقي بعد الدقيقة التسعين في لقاء الباطن مساء أمس في الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان اللاعب السوري أهدر فرصة هدف محقق للراقي بالدقيقة الـ93 وشباك الباطن خالية، والنتيجة تشير إلى التعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

جماهير الأهلي تكشف طلبها بخصوص السومة

جماهير الراقي طالبت بعدم إشراك اللاعب السوري وإراحته قليلًا على دكة البدلاء مع التفكير في الاستغناء عنه بنهاية الموسم الحالي.

يذكر أن الناقد الرياضي ماجد الفهمي الناقد الحصري لبرنامج ” أكشن مع وليد” قال: ” السومة حمل فريق الأهلي على عاتقه في الكثير من المناسبات، الفريق بأكمله ليس في أفضل حالاته، كيف يمكن توجيه اللوم له فقط ؟”.