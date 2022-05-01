وثق مقطع فيديو مشهداً لهروب الممثلة الأميركية أنجلينا جولي مسرعة بعد سماع دوي صافرات الإنذار خلال زيارتها المفاجئة لمدينة لفيف الأوكرانية.

مشهد لهروب الممثلة الأميركية أنجلينا جولي مسرعة بعد سماع دوي صافرات الإنذار خلال زيارتها المفاجئة لمدينة #لفيف الأوكرانية #العربية pic.twitter.com/9Q8wiAnPZV

— العربية (@AlArabiya) May 1, 2022

وأثناء تجولها في المدينة، سُمع دوي انفجار مما استدعى الطاقم المصاحب لها للهروب بسرعة من الموقع لإنقاذ الممثلة الأمريكية.

قصف عنيف على أوديسا

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعتين من المدنيين غادرتا المنطقة السكنية المحيطة بمصنع الصلب في آزوفستال في مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب أوكرانيا أمس السبت. وأضافت أن إجمالي 46 مدنيا غادروا المنطقة وتم تزويدهم بالطعام والمأوى.

كما أعلنت عن تدمير مستودع للأسلحة والذخيرة الغربية في أوديسا بصواريخ من طراز “أونيكس”، كما تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين و12 مسيرة.