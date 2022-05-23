عملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، والمسجد النبوي على توفير أكثر من 250 مروحة رذاذ في الساحة الغربية للمسجد الحرام، في إطار حرصها على توفير كل ما يسهل على المعتمرين والمصلين أداء الصلوات بكل يسر وسهولة.

فيديو | مراسل #الإخبارية أيمن الثبيتي: أكثر من 250 مروحة رذاذ في ساحات #المسجد_الحرام تساهم في تلطيف الهواء وخفض درجة الحرارة #النشرة_الأولى pic.twitter.com/JRtvIzAhHw

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 23, 2022

تبريد آلي في المسجد الحرام

وتعمل المراوح بشكل آلي وأتوماتيكي في المسجد الحرام، بمعنى أنها تعمل من تلقاء نفسها بمجرد ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، مثل وصول الحرارة لـ46 درجة المئوية.

وتعتبر مراوح الرذاذ هي الأنسب لتلطيف الجو وتكييف الهواء في الأماكن المفتوحة؛ إذ تعمل على تبريد الجو من خلال مضخات المياه مع الهواء.

تنقية المياه قبل التبريد

وتغذى هذه المراوح من خلال محطات تسحب المياه من الخزانات، ثم تفلترها قبل وصولها للمضخات ذات الضغط العالي التي تنقل المياه من المضخة للمراوح من خلال شبكة مواسير معتمدة في المسجد الحرام.

ويبلغ قطر المراوح 36 بوصة، ودورانها على زاوية 180 درجة، ويصل تدفق رذاذ الماء إلى ما يقرب من 10 أمتار، بمعنى أن المصلي أو المعتمر يشعر وهو يتجول في الساحة الغربية بالرذاذ، وذلك تسهيلًا وتمكينًا لقاصدي المسجد الحرام في هذه الأوقات وخصوصًا في أوقات ارتفاع درجات الحرارة.