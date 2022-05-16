أعادت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، التأكيد على رفع تعليق التنقل بالهوية الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، للتنقل من وإلى المملكة عبر استخدام الجسر، موضحة شروط انتقال العمالة المنزلية.

عبور جسر الملك فهد

وتلقت المؤسسة سؤالًا من أحد المتابعين لصفحتها الرسمية على “تويتر” قال خلاله: “ما هي شروط خروج الأطفال إلى مملكة البحرين؟ وما هي شروط خروج العمالة المنزلية؟، فردت بإرفاق بيان يوضح أنه فيما يتعلق بالبالغين، فيُسمح بالسفر لمن تلقى الجرعات الثلاث من لقاح كورونا، ومن لم يمض أكثر من 3 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية، وبالنسبة للأشخاص الأقل من 16 عامًا فينبغي تلقي جرعتي اللقاح، ومن تبلغ أعمارهم أقل من 12 عامًا فيُشترط وجود تأمين ضد كوفيد-19 بغض النظر عن حالة التحصين.

شروط مغادرة العمالة

أما العمالة المنزلية يشترط لها ظهور حالة “محصن” في تطبيق “توكلنا”، ومرافقة الكفيل أو من يحمل اسمه (الأبناء والبنات).

كما تلقت المؤسسة سؤالًا من أحد المتابعين لصفحتها الرسمية على “تويتر”، كتب خلاله: “هل دخول البحرين بالهوية أو لازم جوازي؟”، وردت بالقول: “يمكن السفر بالجواز وكذلك بالهوية الوطنية حسب الجهة المعنية، وبإمكانك الاطلاع على المرفق”.

يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق، اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كوفيد-19 للمواطنين الراغبين بمغادرة البلاد ممن أمضوا ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عامًا، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

وكانت وزارة الصحة أعلنت في مارس الماضي عن رفع جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا للقادمين إلى المملكة. وشملت القيود التي تم رفعها، إلغاء الحجر الصحي، والسماح للمسافرين غير المحصّنين بدخول المملكة دون أي اشتراطات. وأوضحت الوزارة أسباب رفع قيود كورونا للقادمين إلى السعودية إلى انخفاض الحالات الإيجابية لأقل من 4%، ووصول معدل التطعيم في المملكة نسبة 99%.