حدد نادي بايرن ميونيخ الألماني، شروطه من أجل الموافقة على رحيل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

الرغبة في الرحيل عن البايرن

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ في صيف 2023، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، كما أبدى اللاعب رغبته في الرحيل رسميًّا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شروط البايرن لرحيل ليفاندوفسكي

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب التفاوض عليه لرحيل ليفاندوفسكي من جانب مسؤولي نادي بايرن ميونيخ لن يقل عن 50 مليون يورو مبدئيًا.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “وكيل اللاعب بيني زهافي يعمل بكامل استطاعته لنقل موكله إلى برشلونة، حيث اتفق مع الرئيس خوان لابورتا على الشروط الشخصية”.

وأضافت: “البايرن يرفض إبرام أي اتفاق مع برشلونة إلا بعد تحقيق شرطين: الأول أن يناسب العرض المقدم قيمة اللاعب التي حددها بايرن سلفًا وهي 50 مليون يورو، والثاني إيجاد بديل يخلف المهاجم البولندي في قيادة الهجوم”.

وواصلت صحيفة “ماركا”، تقريرها قائلة: “في حال عدم تحقق الشرطين سيتمسك بايرن باللاعب ليكمل السنة المتبقية في عقده”.