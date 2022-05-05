قبضت شرطة منطقة تبوك على مواطن أطلق النار في الهواء في مكان عام بمدينة تبوك، معرضًا حياة الآخرين للخطر.

وأضافت شرطة منطقة تبوك، في بيان لها، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.