قبضت شرطة منطقة تبوك على مواطن أطلق النار في الهواء في مكان عام بمدينة تبوك، معرضًا حياة الآخرين للخطر.
وأضافت شرطة منطقة تبوك، في بيان لها، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.
قبضت شرطة منطقة تبوك على مواطن أطلق النار في الهواء في مكان عام بمدينة تبوك، معرضًا حياة الآخرين للخطر.
وأضافت شرطة منطقة تبوك، في بيان لها، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.
المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفة (المواطن) الإلكترونية بل تمثل وجهة نظر كاتبها
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة المواطن الإلكترونية
اترك تعليقاً