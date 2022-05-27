لا يزال نادي الهلال يحلم بضم صفقة هجومية قوية في فترة الانتقالات الصيفية بالعام الحالي في ظل ارتباط اسم النيجيري أوديون إيغالو بالرحيل.

ويواجه أزرق الرياض، أزمة بسبب حرمانه من تسجيل الصفقات الجديدة لفترتي انتقالات في صيف 2022 ويناير 2023، بسبب توقيع عقد مع محمد كنو وهو موقع لنادي النصر في آن واحد، حسب قرار من غرفة فض المنازعات.

كيف يُتم الهلال صفقته ؟

وقدمّت الإدارة برئاسة فهد بن نافل، استئنافًا أمام مركز التحكيم الرياضي، ضد قرارات غرفة فض المنازعات، في انتظار رفع العقوبة نهائيًّا، أو بشكل مؤقت، والسماح للفريق الأول لكرة القدم، بـ”التعاقدات”.

ويرغب الزعيم في حال رفع العقوبة أو تعليقها بشكل مؤقت ضم الرأس أخضري دجانيني تفاريس لاعب النادي الأهلي السابق.

يذكر أن دجانيني رحل عن الأهلي في 2020 بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية من النادي.

وبحسب تقارير صحفية فإن الزعيم رصد 6 مليون يورو أي ما يقارب الـ22 مليون ريال لضم دجانيني تفاريس نجم الراقي السابق ولاعب فريق طرابزون سبور بفترة الانتقالات الصيفية للعام الحالي.