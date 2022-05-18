يترقب جمهور نادي الهلال غدًا، تتويج فريقه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة في تاريخه عند مواجهة نادي الفيحاء.

وسوف يُقام النهائي غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” الجوهرة المشعة” في جدة.

الهلال لا يُتوج بلقب كأس الملك مرتين على التوالي

وتتمثل عقدة الزعيم في أنه لم يتمكن مسبقًا من الفوز بلقب كأس الملك مرتين على التوالي، حيث كانت آخر مرة تُوج بلقبه التاسع في موسم 2019/2020 على حساب فريق النصر بثنائية لهدف في النهائي الذي أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي.

ولم يحقق الزعيم اللقب تواليًا رغم وصوله للنهائي بشكل متتالٍ 3 مرات في مسيرته لم يفلح خلالها في الفوز باللقب.

الفيحاء لا يملك خبرات النهائيات

والشرط الذي يُطمئن الهلال للفوز باللقب غدًا هو أن الفيحاء لا يملك خبرات النهائيات كونه تأهل للمرة الأولى في تاريخه لنهائي كأس الملك، بعد إقصاء نادي الاتحاد.

ويأمل الهلال في إنهاء عقدته بالفوز بلقب كأس الملك غدًا بعدما لم يتمكن من الوصول لنهائي البطولة نسخة 2021 التي تُوج بها الفيصلي.