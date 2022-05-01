يتطلع الجمهور السعودي لمعرفة نتائج قضية اللاعب محمد كنو، ومعرفة العقوبة التي ستقع على المخالف بين 3 أطراف وهم ” كنو ونادي الهلال ونادي النصر”.

وكانت تقارير إعلامية، كشفت أن القرار في القضية سيصدر خلال أسابيع.

الرأي القانوني بـ قضية كنو

وقال الخبير القانوني أيمن الرفاعي إن نادي الهلال لن يُعاقب في القضية، في حال لم يكن النادي يعلم بتوقيع اللاعب مع نادي النصر.

وأضاف في برنامج ” ملعب SBC” أنه في حال كان مسؤولي الهلال يعلمون بأن اللاعب وقع لـ النصر، ثم قاموا بالتوقيع معه فسيعاقب الأزرق باعتباره محرضًا للاعب على الإخلال بعقده مع نادي النصر.

رد نصراوي ناري

ورد أحمد الغامدي، المدير التنفيذي بنادي النصر، ردًّا ناريًّا أثار الجدل في تصريح إعلامي له قائلًا: “قضية كنو ؟ لا تستحق التأخير في إصدار القرار ولكنها تستحق الشجاعة والجرأة”.

وكانت القضية تم تحويلها من لجنة الاحتراف بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى غرفة فض المنازعات.

وكان نجم الهلال أثار أزمة بسبب توقيعه لـ النصر، ثم إعلان تجديد عقده مع الهلال في السادس من يناير الماضي، ليُصدر النصر بيانًا فجر السابع من يناير، ويعلن عن تقدمه بشكوى للجهات المختصة لضمان حقوقه.