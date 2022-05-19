استعرضت هيئة الغذاء والدواء شروط إدراج المنتج التجميلي “الإخطار بالتسويق” في سجلات الهيئة، الخاصة بالمطابقة والالتزام بها؛ لضمان مأمونية المنتج.

الإدراج:

وأوضحت الهيئة في “إنفوجرافيك” على حسابها بـ”تويتر” أن الإدراج هو قيد المنتج التجميلي في سجلات الهيئة مباشرة بعد تقديم الطلب باعتبار المنتج قام بمسؤولياته وقدم المعلومات الدقيقة والصحيحة وتتحقق مسبقا من مطابقة المنتج لجميع الاشتراطات المنصوص عليها في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من خلال تعهدات المدرج بالنظام الإلكتروني.

الإخطار بالتسويق:

وتابعت أنه عند الإخطار بالتسويق يجب مطابقة المنتج لتعريف المنتج التجميلي واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة بجانب المأمونية والالتزام بعدم احتواء المنتج على مواد محظورة أو مقيدة متجاوزة الحد المسموح به لافتة إلى أن إدراج المنتج لا يعني الموافقة على فسحه.

ونوهت الهيئة إلى أنها تقوم بإجراءات احترازية؛ للتحقق من سلامة المنتجات التجميلية بسحب العينات وإجراء الاختبارات مشيرة إلى أنه في حالة رصد مخالفة قد تصل الغرامة إلى 5 ملايين ريال.