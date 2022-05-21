كشف برنامج سكني، عن شروط حصول المطلقة على القرض العقاري لغرض تملك المسكن الأول.

مرحبا،

نسعد بتذليل كافة سبل التملك لأخواتنا المطلقات في حال استيفاء الشروط الاستحقاق وتكون مستحقة بعد مرور سنتين من تاريخ الطلاق

— العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) May 20, 2022

شروط الدعم

وأوضح سكني في رده على سؤال إحدى المواطنات في تويتر، أنه يحق للمطلقة الحصول على كافة سبل التملك للمطلقات في حال استيفاء شروط الاستحقاق. وأشار إلى أن المطلقة تكون مستحقة بعد مرور سنتين من تاريخ الطلاق.

وتنص شروط حصول المطلقة على الدعم السكني أن يكون مضى على طلاقها سنتان أو الأرملة أيا كان سنهما، ومن تجاوزت سنها 25 سنة دون زواج.

ويعتبر برنامج سكني أحد البرامج التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والذي يوفر القرض العقاري المدعوم للأسر السعودية من أجل تمكينها من تملك المسكن الأول، وذلك للفئات التي يحددها البرنامج ومن بينها المطلقات والأرامل.

ويختار المستفيدون واحدة من الوحدات السكنية قيد الإنشاء والتي يقوم البرنامج بتوفيرها عبر موقعه الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص به على الهواتف المحمولة.

القرض العقاري المدعوم:

ويُقدم برنامج سكني خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول باختيار إحدى الوحدات تحت الإنشاء التي يوفّرها البرنامج من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفّر نحو 150 ألف وحدة سكنية، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وفق احتياجاتهم ورغباتهم.