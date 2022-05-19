أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن أقل سنة صنع للسيارة التي يُسمح بشرائها من الخارج وإدخالها إلى المملكة هي 2017.

وشددت الهيئة، على أن تكون السيارة، مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود.

فرض رسوم جمركية:

وأضافت في تغريدة عبر “تويتر”، في ردها على استفسار مغرد “أنه يتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، كما تحتسب ضريبة القيمة المُضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية”.

وفيما يتعلق بشأن مدى إمكانية شراء سيارة من البحرين ونقلها إلى المملكة، أوضحت أنه يمكن التأكد من مواصفات المركبة من خلال التواصل مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للإفادة بحكم الاختصاص.