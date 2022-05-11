دعت شقيقة الرئيس جو بايدن، دوقة ساسكس ميغان ماركل، للانضمام إلى الحزب الديمقراطي؛ لأنها ستكون مرشحة جيدة لرئاسة الولايات المتحدة.

وتابعت قالت فاليري بايدن أوينز، 76 عامًا: إن دوقة ساسكس سيكون مرحب بها للانضمام إلى الحزب الديمقراطي، مضيفة أنه من المهم أن يكون هناك المزيد من النساء في السياسة.

علاقة عائلة جو بايدن بالأمير هاري:

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية: إنه على مدى 10 سنوات، كانت عائلة جو بايدن على علاقة وثيقة بالأمير هاري وادعت التقارير أن ماركل كانت تتواصل مع كبار الديمقراطيين بهدف بدء حياة مهنية في السياسة.

وأضافت فاليري: إنه لأمر رائع أن يكون هناك نساء في السياسة، كلما زاد عدد النساء لدينا، كلما كان نظامنا الديمقراطي أفضل، ونحن نرحب بهن للدخول والانضمام للحزب الديمقراطي.

عندما سُئلت عما إذا كانت تعتقد أن الدوقة ستكون مرشحًا محتملًا جيدًا للرئاسة يومًا ما، قالت أوينز لصحيفة Good Morning Britain: نعم، بالطبع، بل أعتقد أنه علينا دعوتها للترشح لرئاسة الولايات المتحدة.

ترشح جو بايدن للرئاسة في 2024:

وأكدت فاليري أن شقيقه جو بايدن سوف يترشح لمنصب الرئيس مرة أخرى في عام 2024، وذلك في الوقت الذي يتهمه الجمهوريون بأنه غير لائق عقليًّا لتولي المنصب بعد سلسلة من الأخطاء اللفظية، مثل الإشارة إلى زوجته جيل كنائبة للرئيس.