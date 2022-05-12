أوضح المواطن عبدالهادي الزهراني، شقيق الشاب العائد من المغرب فهد الزهراني، طبيعة الحالة الصحية لأخيه، مؤكدًا أنه ليس مسحورًا أو مدمنًا كما يزعم البعض.

فيديو | شقيق العائد من #المغرب.. عبد الهادي الزهراني:

خافوا الله فينا.. والدتنا طريحة الفراش بسبب اتهامات الناس لـ أخي بأنه مسحور أو مدمن مخدرات.. وسوف أقاضي من يتهمه#فهد_الزهراني pic.twitter.com/pE9RRG4zPR

— الراصد (@alraasd) May 11, 2022

وقال الزهراني خلال برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: “كلام الناس كثير، وأنا أوجه لهم رسالة يا إخوان خافوا الله تتهمونه بالسحر وبالإدمان وأنتم لا تعلمون، والدته طريحة الفراش بسبب كلام الناس عن أخيه”.

تفاصيل أخر مكالمة:

وأضاف: “أخوي فهد يعاني من حالة نفسية منذ 10 سنوات تقريبًا وأخذ إجازة من عمله وسافر للمغرب سياحة، وتواصلنا معه وأخبرنا بأنه لم يعود بسبب الحجر بعد فيروس كورونا”، مضيفًا: “شقيقي يستخدم علاجًا نفسيًّا وهو إنسان طبيعي وذهب إلى المغرب 4 مرات تقريبًا ولم تكن هذه المرة الأولى، وهو غير متزوج”.

ضرورة تحري الدقة:

وتابع أن شقيقه بعد انتهاء مدة سياحته في المغرب نفد علاجه الذي يواظب عليه فازدادت حالته سوءًا، مؤكدًا أنهم تفاجؤوا بمقطع الفيديو، لافتًا إلى أن آخر مكالمة بينه وبين شقيقه كانت قبل رمضان.

وتوعد الزهراني بأنه سيقاضي كل من يتهم شقيقه بأنه مسحور أو مدمن، مؤكدًا على ضرورة تحري الدقة في الحديث، موجهًا لهؤلاء الأشخاص رسالة قائلًا: “يا إخوان خافوا الله في أهله وأسرته”.