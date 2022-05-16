شكا عدد من أولياء الأمور، الراغبين في تسجيل أبنائهم الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي، من إغلاق نظام نور.

وكان نظام نور قد بدأ في استقبال طلبات تسجيل الطلاب في السابع من شوال الجاري.

وأوضح بعض أولياء الأمور أنهم اضطروا لتسجيل أبنائهم في مدارس بعيدة عن مقر سكنهم.

في سياق متصل، أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، حرص وزارة التعليم على تسهيل كافة الخدمات لمستفيديها من خلال توفير الخدمات الرقمية لتسجيل الطلبة، من خلال نظام نور.

وأضافت الشهري، أن التسجيل الآلي يعتمد على توافر المقاعد الشاغرة عند التسجيل بحسب السعة المتاحة في المدارس، والتي تعتمد أيضًا على عدد معين من الفصول والمعلمين، وفقا لـ”عكاظ”.

وعن المشكلة التي تواجه بعض الأسر بعد إزالة عدد من المدارس في بعض أحياء جدة قالت الشهري: “إن الوزارة تحرص على توفير الخدمة التعليمية للطلاب والطالبات في جميع الأحياء التي تمت إزالتها أخيراً، من خلال استيعاب جميع الطلاب والطالبات في المدارس بشمال ووسط وشرق جدة، إما بزيادة عدد الفصول في المدارس القائمة أو فتح مدارس جديدة.

وانطلقت عملية التسجيل لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في مدارس التعليم الحكومي، عبر نظام نور، الأحد 8 مايو.

خطوات تسجيل الطلاب في نظام نور

وتشمل خطوات تسجيل الطلاب في نظام نور ما يلي:

1- الضغط على تسجيل الدخول

2- اختيار رابط تسجيل ولي أمر جديد

3- إضافة هوية ولي الأمر وحينها يظهر اسم المستخدم المقترح

4- الضغط على التالي

5- إضافة البيانات المرسلة (اسم المستخدم – وكلمة السر)

6- اتباع الخطوات حتى إتمام عملية التسجيل.

وكانت وزارة التعليم، قد أعلنت في وقت سابق، أن التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية سيكون في الفترة من 7-10-1443هـ.

وأضافت وزارة التعليم أن التسجيل يستمر حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 17-3-1444هـ، للفئات العمرية من 6 سنوات أو أقل بـ90 يومًا كحد أدنى إلى 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى.

ماذا تعرف عن نظام نور

يتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

خدمات نظام نور

يتيح نظام نور خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.

كما يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.

ويمكن لطلاب المملكة العربية السعودية الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، حيث يساعد موقع نور الطالب على معرفة كل ما هو جديد والإلمام بكل ما يتعلق بالدراسة.

حلقة وصل تعليمية

ويمثل موقع نور الإلكتروني حلقة وصل بين ولي الأمر والمعلم والطالب، ويمكن كذلك للمديرين التواصل مع المعلمين من خلال موقع نور، وبالتالي تتمكن وزارة التربية والتعليم من تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر.

ويقوم موقع نور بتقديم العديد من الخدمات للمعلم، ومن بينها خدمة التقديم على الإجازات وكذلك غيرها من الخدمات الأخرى التي يصعب الحصول عليها من المكاتب.