دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الله سبحانه وتعالى أن يمن على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بالشفاء وتمام الصحة والعافية.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر ” إن الشعب الباكستاني بأسره يشاركني الدعاء من أجل الشفاء العاجل، وصحة، وعافية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله.

وتابع قائلًا ” أتقدم بخالص التمنيات بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين، سائلًا المولى عز وجل أن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية إنه سميع مجيب”.

الملك سلمان يجري فحوصات طبية

وبحسب بيان للديوان الملكي فقد دخل خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم أمس السبت 6 شوال 1443هـ الموافق 7 مايو 2022م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.