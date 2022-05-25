تشهد الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تواجد حكام أجانب لمواجهتي الاتحاد والهلال.

بولندي يدير مباراة الاتحاد

وأكد الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن طاقم تحكيم أوروبي بقيادة البولندي سيمون مارتشينياك سيدير مباراة الاتحاد ضد الطائي، يوم الأحد المقبل.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

برتغالي يقود مباراة الهلال وأبها

وأوضح الإعلامي عبدالرحمن أباعود عبر حسابه على “تويتر”، أن مباراة الهلال وأبها المقرر إقامتها، الأحد المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ستكون بقيادة الحكم البرتغالي أرتو سواريز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 58 نقطة، فيما يقع أبها في المركز السابع برصيد 34 نقطة.