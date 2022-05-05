أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم في افتتاح منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكم مباراة التعاون والاتفاق في الدوري

وتنطلق الجولة الـ26 بمباراة التعاون والاتفاق، ويديرها طاقم روسي بقيادة سيرجي كاراسيف، ويساعده إيغور ديميشكو وماكسيم جافريلين، سلطان الحربي حكمًا رابعًا، فيتالي ميكشوف حكم الفيديو، ويساعده البرتغالي أنطونيو نوبري.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطتين عن فارس الدهناء صاحب المركز الـ15.

بيلاروسي يدير مباراة الباطن ضد الأهلي

ويدير مباراة الباطن ضد الأهلي اليوم طاقم تحكيم بيلاروسي، يتكون من؛ أليكسي كولباكوف حكم ساحة، ويساعده دميتري زهوك وأليه ماسليانكا، والحكم الرابع محمد السماعيل، حكم الفيديو البرتغالي فابيو فيريسمو، ويساعده إبراهيم الدخيل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع النادي الأهلي في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.