شواطئ متوهجة في الظلام، مئات الأشجار المزروعة في كل مكان، قمر اصطناعي، قطارات معلقة في الهواء، مدينة خالية من الكربون لتكون صديقة للبيئة، هذه هي بعض خطط نيوم، المدينة المستقبلية الخيالية في السعودية كما تصفها صحيفة Handelsblatt الألمانية.

وقال تقرير الصحيفة: نيوم هي مدينة بيئية مستقبلية تشكل جزءًا من محور السعودية في رؤية 2030، فهي باختصار مخطط للغد الذي تتقدم فيه البشرية دون الإضرار بكوكب الأرض، ومن أجل ذلك فمن غير المستغرب أن يتكلف 500 مليار دولار، فكل تلك الخطط الرائعة تقوم على مساحة إجمالية تزيد عن 26500 كيلومتر مربع.

وتابع التقرير: رغم أن هذه المساحة الجغرافية مهولة، إلا أن كل شيء يحتاجه الناس سيكون على بعد خمس دقائق سيرًا على الأقدام أو بالدراجة، تتضمن نيوم أيضًا مشروع ذا لاين بحيث تكون أطول رحلة من نقطة لأخرى لا تزيد عن 20 دقيقة.

مدينة عائمة في نيوم

تتضمن نيوم أيضًا الأوكساغون، وهي مدينة تطفو على المياه مساحتها نحو 7 كيلومترات، ما يجعلها في الحقيقة أكبر مبنى عائم في العالم، وهي مجرد أمر واحد من المشاريع المخطط لها في نيوم التي تبدو أحيانًا وكأنها شيء من رواية خيال علمي رائعة.

اكتفاء ذاتي من الغذاء

لتحقيق هدف الاستدامة في المدينة، فإنه يجب مراعاة أن يتم إنتاج الغذاء محليًا بنظام لا يستخدم قدرًا كبيرًا من الموارد، ومن المخطط أن تصبح نيوم أكثر مدن العالم اكتفاءً ذاتيًا من الغذاء.

فمن أهم الإنجازات التي يتوقع رؤيتها بحلول عام 2030 هي تحقيق 60-70% من الاكتفاء الذاتي الغذائي لسكان نيوم البالغ عددهم مليون نسمة، ومن خلال التقنيات الحديثة، ستلعب نيوم دورًا رائدًا في تمكين استراتيجيات الأمن الغذائي المستدام في السعودية وتنويع نشاطها الاقتصادي، بحسب الحساب الرسمي لنيوم على تويتر.

تفكير إبداعي

وقال المصرفي السابق الذي يعمل الآن في المجلس الاستشاري لنيوم، علي الشهابي: يتم تشييد المدينة الذكية على أسس استخدام طرق مستدامة تعمل بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع توفير المياه من محطات تحلية خالية من الكربون، لتكون المدينة الأولى في العالم من نوعها.

وأكد الشهابي على فكرة أن نيوم ستؤوي الجميع من العمال إلى المليارديرات، متابعًا: إذا أراد أحد الاستماع إلى نصيحة من أرض الواقع، فأقول سارعوا إلى حجز مكان لكم في نيوم قبل أن يفعل أي شخص آخر.

نيوم وول ستريت

واحتشد المصرفيون والمستثمرون في وول ستريت حول مشروع نيوم السعودي المُلقب بجوهرة رؤية 2030، حيث لاقت اهتمامًا دوليًا بالغًا بحسب ما ذكرت بلومبرغ في وقت سابق من مارس الماضي.

واختتم تقرير الصحيفة الألمانية بقوله: تُظهر التقارير حتى الآن أن المدينة المبهرة تتضمن بريقًا وسحرًا يتجاوز خطط أي مدينة عالمية أخرى في المستقبل القريب.