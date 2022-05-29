أعلنت شركة صدارة للكيميائيات “صدارة” عن تشغيل منظومتها لنقل منتجاتها من أكسيد الإيثيلين (EO) وأكسيد البروبيلين (PO) عبر خطوط الأنابيب المخصصة لذلك، وهي المنظومة المسؤولة عن إمداد هذه المواد الأولية (اللقيم) من مجمع الشركة الكيميائي إلى المستثمرين في مجمع الصناعات الكيميائية والتحويلية “بلاسكيم”.

وسيستخدم المستثمرون هذه المواد الأولية وغيرها في إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات المتخصصة، الأمر الذي من شأنه تمكين العديد من التطبيقات الصناعية المهمة في المملكة لعدد من القطاعات الرئيسية في مجال الصناعات التحويلية، مثل كيميائيات النفط والغاز، ومواد البناء، والمنظفات، ومنتجات العناية المنزلية والشخصية، وكيميائيات معالجة المياه، إضافة إلى الاستخدامات المتعلقة بالطلاء والدهانات.

منظومة نقل أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين

وتعد منظومة نقل أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين عبر خطوط الأنابيب المنظومة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أتمت “صدارة” عمليات الإمداد من خلال نقل المواد الأولية إلى المنشأة الكيميائية التابعة لشركة “هاليبرتون” في مجمع “بلاسكيم” والتي اُفتتحت في مارس الماضي.

خطوةً رئيسيةً في مسيرة تطوير مجمع بلاسكيم

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة صدارة للكيميائيات الدكتور فيصل الفقير، أن هذا الإنجاز يمثل خطوةً رئيسيةً في مسيرة تطوير مجمع بلاسكيم، حيث ستوفر خطوط الأنابيب هذه للمستثمرين القدرة على الحصول بسهولة على أحد المواد الأولية المميزة لدى صدارة، مبينًا أن تشكل هذه المرافق التي تأتي وفق التصور الموضوع لمجمع بلاسكيم، أهميةً حيويةً لمستقبل البتروكيماويات في المملكة، حيث ستُسهم في تحقيق مبادرة المملكة للصناعات التحويلية من خلال الجمع بين الخبرات التي يتمتع بها المصنعون والمواد الكيميائية المتخصصة التي تُنتجها “صدارة” بما يُحقق النفع للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.