تترقب الجماهير مباراة الباطن والأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط منافسة قوية على خطف الثلاث نقاط.

مباراة الباطن والأهلي غدًا:

ومن المقرر أن تُقام مباراة الباطن والأهلي على ملعب نادي الباطن، مساء يوم غد الخميس، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريقان يسعيان للهروب من شبح الهبوط:

وتتشابه ظروف الباطن والأهلي قبل مواجهة الغد، حيث يُعاني الفريقان من تذبذب المستوى وتراجع النتائج خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، الأمر الذي أثار غضب جماهيرهما، وزاد من صعوبة مبارياتهما المتبقية.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحسين نتائجه، وتحقيق فوز هام خارج ملعبه، والابتعاد أكثر من مناطق الخطورة، فيما يأمل الباطن في استغلال عاملي الأرض والجمهور، لخطف الثلاث نقاط وتعديل أوضاعه.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.