أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الاثنين، عن صرف مستحقات الدفعة الأولى من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1443هـ, وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها على حسابها الرسمي أن إجمالي المبلغ الذي تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (40.692.638) ريالاً، لصافي كمية (25.592) طناً، وذلك لعدد (121) مزارعاً.

استلام القمح من المزارعين

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 17 شعبان 1443هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (89.290) طناً لعدد (472) مزارعاً.

تكليف المؤسسة بشراء القمح

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 1438/1/16هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 1437/2/25هـ، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.