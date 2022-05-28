صعدت أندية العدالة والوحدة والخليج بشكل رسمي إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد نهاية مباريات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وتعادل فريق العدالة سلبيًّا مع نادي جدة بدون أهداف في الجولة الـ38 من بطولة دوري يلو، بينما فاز فريق الوحدة على الدرعية بثلاثية دون رد، وتعادل الخليج مع نادي نجران بدون أهداف في الجولة الـ38.

واحتل الخليج المركز الأول في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 66 نقطة، العدالة ثانيًا برصيد 66 نقطة، فارس مكة جاء ثالثًا برصيد 65 نقطة.

يذكر أن نادي الحزم كان عاد إلى منافسات دوري الدرجة الأولى مع تبقي معرفة فريقين سيرافقان الحزم لـ دوري يلو.