كشف صندوق التنمية السياحي عن إنجازاته التي حققها خلال الربع الأول من العام 2022، حيث تم اعتماد 6 مشاريع سياحية إستراتيجية بقيمة 1.5 مليار ريال.

3 برامج رئيسية:

وقال الصندوق في تغريدة عبر “تويتر”: إنه أطلق ثلاثة برامج رئيسية تتضمن المسار السياحي بالتعاون مع “كفالة”، وبرنامج تطوير الخريجين، وصندوق الملكية الخاصة بالتعاون مع شركة “دراية”.

شراكات واتفاقيات:

وأضاف صندوق التنمية السياحي أنه عقد شراكات واتفاقيات مع عدد من الجهات، منها وزارة الثقافة، وصندوق التنمية الثقافي، وراديسون بلو، ودويتش هوسبيتالتي.