خطفت ابنة الفنانة السورية وفاء موصللي أنظار المتابعين بجمالها بعد نشر صورة لها برفقة والدتها عبر حسابها الرسمي على انستقرام.

ابنة وفاء موصللي

ونشرت نايا الأندلس ابنة “موصللي” صورتها برفقة والدتها المٌلتقطة بممشى أهل مصر وعلقت عليها قائلة: “الوطن والملجأ ممكن يكون شخص.. بحبك ماما”.

وتفاعل المتابعون مع صورة الفنانة وابنتها وعلق “أبوسمرة” على الصورة: “شو حلوين وكيوت”، فيما أضاف أنس: “دايمين لبعض”، فيما لاحظ متابع فقدان وفاء موصللي للوزن مؤخرًا وقال: “ماشالله أمك نحفانة كتير، برافو أنو تهتم بحالها وبجسمها “.

كما خطفت وفاء موصللي الأنظار بسبب مظهرها الجديد الذي يبدو أصغر سنًّا بعد فقدانها بعض الوزن والمحافظة على لياقتها البدنية وهو ما يجعلها تبدو بمظهر الشباب.

معلومات عن وفاء موصللي

وموصللي هي فنانة سورية بدأت رحلتها للفن بعام 1980 نالت الأدوار البارزة خاصة في أعمال البيئة الشامية. وقدمت “وفاء” أعمالاً فنية متنوعة بين الدراما والمسرح والإذاعة، فمن أبرز أعمالها “يوميات عائلية، حكاية الشتاء، باب الحارة”.

ومثلت “وفاء” المسلسل السوري البارز “باب الحارة” بجميع أجزائه كما ظهرت ابنتها “نايا” فيه بدور “سحر”، وتألقت “موصللي” بأعمال درامية أخرى مثل “عيون حائرة، أبو البنات، الحصاد المر، بيت جدي”.

وتزوجت خلال فترة من حياتها من الممثل جمال سليمان واستمر زواجهما سبع سنوات قبل انفصالهما، ومن ثم تزوجت طبيباً نسائياً ولديها ابنة وحيدة هي نايا الأندلسي.