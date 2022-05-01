بصعوبة بالغة تمكن فريق تابع لمركز الفلك الدولي من رصد هلال شوال اليوم الأحد بسبب ظروف الأحوال الجوية.

هلال شهر شوال 1443هـ

ونشر المركز صورة الهلال الملتقطة بعد الثالثة عصرًا وعلق عليها بالقول: هلال شهر شوال 1443هـ كما تم تصويره نهارًا من أبو ظبي وبصعوبة نظرًا للأجواء المغبرة، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، ولفت إلى أن وقت التصوير الأحد 01 مايو 2022م الساعة 03:10 عصرًا بتوقيت الإمارات وأن بعد القمر عن الشمس 6.5 درجة.

نتائج رصد هلال شوال

وكانت 21 دولة من بينها السعودية والعديد من الدول العربية، أعلنت أمس تعذر رؤية هلال شهر شوال فيما أعلنت 3 دول فقط ثبوتها وهي أفغانستان ومالي والنيجر.

وكانت دائرة الأهلّة في المحكمة العليا عقدت جلسة مساء هذا أمس السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 30 / 4 / 2022 م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1443هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (156/ هـ) وتاريخ 29 / 8 / 1443هـ أن يوم السبت 1 / 9 / 1443هـ الموافق 2 / 4 / 2022م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ ، ونظرًا لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء هذا السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، فقد تقرر: أن اليوم الأحد 30 / 9 / 1443هـ – حسب تقويم أم القرى – الموافق 1 / 5 / 2022م، هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، وأن يوم الاثنين 1 / 10 / 1443هـ – حسب تقويم أم القرى- الموافق 2 / 5 / 2022م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1443هـ.