كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، ورئيس لجنة تسميات، الدكتور عبدالله المسند عن تأثير اختلاف الضغط الجوي بين مناطق المملكة خاصة في تهامة والسروات.

وكتب المسند في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “خذ معك علبة ماء فارغة، وأغلقها بإحكام، وصوّرها قبل أن تنزل من السروات إلى تهامة، أو قبل أن تصعد من تهامة إلى السروات، ثم صوّرها في منتصف الطريق، ثم صوّرها مرة ثالثة عندما تصل إلى الهدف، ثم شاركني الصورة، والتحليل، واذكر الارتفاع عن سطح البحر رقميًا في كل صورة”.

تأثير الضغط الجوي

وأدرج المسند مع التغريدة صورة لزجاجة مياه اضطرب حجمها بعد المرور في الطريق المذكور ما يشير لتغير ضغط الهواء في المنطقة.

ورد محمد الهادي على التغريدة، كاتبًا: “هذا بسبب الضغط الجوي فكلما نرتفع عن سطح البحر يقل الضغط والعكس صحيح”. وأشار صالح إبراهيم إلى أن الموقف نفسه يحدث في زجاجات المياه عند النزول من الطائرة، فكتب: “كذلك يابو عبدالرحمن في الطائرة عند النزول علبة الماء تنكمش”.

وأكد أن ذلك بسبب تأثير تغير الضغط متسائلًا عن تأثيره الصحي على مرضى الربو فكتب: ” الضغط الجوي هل يسبب مشكلة لأصحاب الربو؟”.

يذكر أن منطقة السروات تقع في جنوب المملكة بمحاذاة البحر الأحمر، ويتراوح ارتفاع جبال السروات بين 800 إلى 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، ما يكون له تأثيره الواضح على الضغط الجوي في المناطق المرتفعة.