عبر العديد من المغردين عن استيائهم عقب نشر صور رهف القحطاني وصديقتها مروج الرحيلي، مشهورتي سناب شات، أثناء تواجدهما في جزر المالديف، وطالب المواطنون بتجاهل أخبار مشاهير الفيس، مؤكدين أن هناك فئات في المملكة تستحق الرعاية والاهتمام.

وكان هاشتاق رهف القحطاني ومروج بالمالديف، تصدر تويتر خلال الساعات الماضية، عقب إعادة تداوله من جانب المئات الذين رفضوا الاطلالة التي ظهرت بها كل من رهف وصديقتها مروج، بعد أن ظهرتا بملابس جريئة.

صور رهف القحطاني ومروج بالمالديف

وقد أثارت صور رهف القحطاني ومروج بالمالديف جدل العشرات بعد ظهرت القحطاني بملابس جريئة بلون أبيض، كما لم تبتعد صديقتها عن نفس الذوق في الإطلالة وظهرتا في الصور تجلسان على أرجوحة وفي الخلفية مياه المالديف.

جسد هاشتاق رهف القحطاني ومروج بالمالديف ردود فعل العديد من المتابعين على مظهر القحطاني ومروج، مؤكدين على رفضهم لما يتم تداوله من صور لهن والأهم من ذلك هو تداول أخبار المعرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2022” وفوز 22 شخصية سعودية بجوائز تميز.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل راح البعض الآخر يسخر مما ظهرت عليه كل من رهف القحطاني ومروج، مؤكدين أن هذا المظهر يليق أكثر بالعرائس ولا يليق بالتواجد على شاطئ المالديف، وراح البعض يسخر من المكياج الكامل لهما وكيف سيكون الوضع في حالة الرغبة في النزول لمياه البحر.

ردود فعل غاضبة

ردود الفعل الغاضية من صور رهف القحطاني ومروج بالمالديف، توالت على الهشتاق المنتشر على تويتر، فقال أحد المتابعين في إشادة بإحدى الفائزات في “آيسف 2022″ :” بصراحة هذي اللي تستحق تكون ترند وتكون حديث مجتمعنا”. واتفق معه متابع آخر قائلًا :” خلوكم من رهف ومروج وشوفوا فخر بناتنا وعيالنا العلوم والهندسة”. وأكد آخر على نفس المعنى بقوله :”دانة العيثان فازت بالمركز الأول على مستوى العالم لم تعرض جسمها لم تتصنع الكلام والتميع لم أشاهد قناه استضافتها لم تكن تافهة بل رفعة اسم الوطن في المحافل الدولية لو كانت تافهة لتراكضت القنوات تقابل معها وسلطوا الضوء عليها”.