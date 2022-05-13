نشرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) صورًا لتشييع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة.

الصلاة على الشيخ خليفة:

وأدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي اليوم صلاة الجنازة على جثمان فقيد الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.

تشييع إلى مقبرة البطين:

كما أدى الصلاة شيوخ عائلة آل نهيان، وتوجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله جزاء ما قدم خلال حياة زاخرة بالعطاء والعمل كرسها بإخلاص لخدمة شعبه ووطنه وأمته والعمل الإنساني في أنحاء العالم، سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

وشيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيوخ جثمان الفقيد وووري في مقبرة البطين في أبوظبي.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يومًا، اعتبارًا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارًا من الجمعة.