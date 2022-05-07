نشر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، سلسلة تغريدات طرح فيها عدة تساؤلات حول الفرق في تعامل الغرب مع روسيا والولايات المتحدة.

وقال ضاحي خلفان، عبر حسابه في “تويتر”: “من يريد أن يهمش روسيا على الساحة الدولية.. مخطئ.. الأمة الروسية أمة عظيمة.. يا من لا يقرأ التاريخ”.

الأزمة الروسية الأوكرانية:

وأضاف أن الأزمة الاوكرانية الروسية فضحت كل منظمات حقوق الإنسان.. فالممارسات التي اتخذت ضد المواطنين الروس في دول تدعي الحضارة والرقي والتقدم ممارسات قرقوشية”، وأنه “رغم ذلك، لم نسمع لهذه المنظمات أي احتجاجات على مصادرة ثروات وأموال وأملاك رعايا روس دون وجه حق من قبل البعض”.

وأضاف ضاحي خلفان: “عراقيون طلبوا مساعدة أمريكا لإنقاذهم من صدام، فتدخلت أمريكا وكانت النتيجة الملايين من القتلى والمشردين والمهاجرين من العراق.. ولم تنفذ عقوبة واحدة من الغرب على أمريكا.. التي كانت حجتها الأخيرة أن العراق تهدد أمن أمريكا القومي”.

الظاهر كنا مخدوعين:

وتابع ضاحي خلفان: “في المقابل، اليوم ترى روسيا أن أوكرانيا تعتدي على مواطنين روس وأنها، أي أوكرانيا، تهدد أمنها القومي، ولم تقتل إلا بضعة آلاف حتى الآن في حربها، ورغم ذلك وقفت أوروبا الحرة وأمريكا موقفًا يفرض أقسى العقوبات على روسيا”.

وأكمل نائب رئيس شرطة دبي: “عمري يناهز السبعين عامًا.. كنت خلالها أرى الغرب مثالًا يحتذى.. اما اليوم فقد كفرت بهذه الفكرة”، متابعًا: “مثل إماراتي يقول.. طول عمر وأشبع طماشة.. كنا نرى الغرب نموذج يحتذى.. الظاهر كنا مخدوعين”، على حد قوله.