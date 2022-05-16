تمكن مرور منطقة تبوك من ضبط شخصين تلفظ أحدهما بألفاظ خادشة للحياء والآخر وثق ونشر ذلك.

وحدثت الواقعة أثناء ضبط دراجة نارية مخالفة تعود لشخص ثالث.

وجري إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأحيلا إلى النيابة العامة.