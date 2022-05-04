أعلن المرور السعودي، عن ضبط قائد مركبة قاد بطريقة متهورة في تبوك، معرضًا حياة الآخرين للخطر.

إحالة إلى جهة الاختصاص:

وقال المرور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن مرور منطقة تبوك ضبط شخصًا ظهر في مقاطع فيديو يقود مركبته بتهورٍ وسرعة عالية على طريق مشاة، مؤكدًا أن قائد المركبة عرض حياة الآخرين للخطر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وكانت الإدارة العامة لـ المرور قد شددت على ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطريق؛ لأن ذلك يجنبهم أخطاء السائقين الآخرين.

المرور يكشف مخاطر السرعة:

وقال المرور: “تجنب مخاطر السرعة بالتقيّد بالسرعات المحددة على الطريق”، مشيرًا إلى المخاطر التي تنتج عن تجاوز السرعة المحددة على الطريق وهي: