أكدت الجهات الأمنية مواصلة مكافحة عمليات وممارسات التسول في مختلف مناطق السعودية، وضبط المتورطين في عمليات التسول.
مستمرون في مكافحة التسول..#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/0qeVz44zBA
— الأمن العام (@security_gov) May 28, 2022
مخالفة تمارس التسول:
وفي منطقة القصيم تم ضبط مخالفة لنظام الإقامة من الجنسية الأردنية تقوم بالتسول واستعطاف المارة بجانب المحال التجارية.
كما تم ضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية تقوم بالتسول بجانب أحد الصرفات الآلية.
وأوضح الأمن العام، أنه تم إحالة كل من يمارس التسول للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للنظام.
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