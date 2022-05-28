أكدت الجهات الأمنية مواصلة مكافحة عمليات وممارسات التسول في مختلف مناطق السعودية، وضبط المتورطين في عمليات التسول.

مخالفة تمارس التسول:

وفي منطقة القصيم تم ضبط مخالفة لنظام الإقامة من الجنسية الأردنية تقوم بالتسول واستعطاف المارة بجانب المحال التجارية.

كما تم ضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية تقوم بالتسول بجانب أحد الصرفات الآلية.

وأوضح الأمن العام، أنه تم إحالة كل من يمارس التسول للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للنظام.