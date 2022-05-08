قبضت شرطة منطقة عسير على مواطنَيْن اعتديا بالضرب على حارس أمن والمدير المناوب بأحد المستشفيات في مدينة أبها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
قبضت شرطة منطقة عسير على مواطنَيْن اعتديا بالضرب على حارس أمن والمدير المناوب بأحد المستشفيات في مدينة أبها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
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