قبضت شرطة منطقة عسير على مواطنَيْن اعتديا بالضرب على حارس أمن والمدير المناوب بأحد المستشفيات في مدينة أبها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.