قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن بحوزتهما (56) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن بحوزتهما (56) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
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