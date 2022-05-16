قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن بحوزتهما (56) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.