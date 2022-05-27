قبضت شرطة منطقة عسير على مواطن ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على ممرضة بأحد المستشفيات في محافظة المجاردة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وكان مغردون قد تداولوا مقطع فيديو يظهر اعتداء المواطن على ممرضة في قسم الاستقبال بأحد المستشفيات، ما اعتبروه تجاوزًا للحدود، داعين إلى سرعة القبض عليه وتقديمه للجهات المسؤولة.

عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي

وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًّا أو جسديًّا جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال.