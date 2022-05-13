قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته (36) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.