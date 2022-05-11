ألقت دوريات الأمن في محافظة الطائف القبض على مواطن نشر صورًا وعبارات مسيئة على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته إلى النيابة العامة.