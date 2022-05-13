قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على (3) مواطنين ظهروا في مقطع فيديو يعتدون بالضرب على آخر نتيجة خلاف بينهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.