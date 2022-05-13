قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على (3) مواطنين ظهروا في مقطع فيديو يعتدون بالضرب على آخر نتيجة خلاف بينهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على (3) مواطنين ظهروا في مقطع فيديو يعتدون بالضرب على آخر نتيجة خلاف بينهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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