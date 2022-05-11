ضَبطت القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي (50) مخالفًا لنظام البيئة، (42) مواطنًا، و (8) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1066) متنًا من الإبل و(1621) رأسًا من الأغنام و(211) رأسًا من البقر في أماكن يُمنعُ فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

تفاصيل العقوبات:

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل والبقر غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن من الإبل ولكل رأس من البقر، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحثَّت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.