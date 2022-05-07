أنهى نادي الهلال الشوط الأول من مباراة ضمك بالجولة الـ26 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين متأخرًا بنتيجة 2/ 1.

ضمك يتقدم مجددا على الهلال بواسطة منصور حمزي ⚽️

ضمك 2 × 1 الهلال#ضمك_الهلال⁩

⁦#SSC⁩ | ⁦#SPL pic.twitter.com/IpOwQ1QJ91 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 7, 2022

ونجح الأرجنتيني إيميليو زيلايا في إحراز الهدف الأول لـ ضمك من ركلة جزاء بالدقيقة الثالثة، ثم تعادل مصعب الجوير للزعيم بالدقيقة الـ36 من تصويبة صاروخية.

ثم نجح اللاعب منصور حمزي بضربة رأسية في إحراز الهدف الثاني لضمك بالدقيقة الأربعين.