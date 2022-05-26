أكدت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يمكن استرداد الضريبة حال بناء البيت الأول بالقرض المدعوم من الدولة والمقدر بـ 500 ألف ريال.

لائحة وضوابط الاسترداد:

وتابعت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن المطورين العقاريين المرخصين فقط يتمكنون من خصم ضريبة المدخلات، وفقاً لما نصت عليه اللائحة ووفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة.

ضريبة التصرفات العقارية:

وأشارت إلى أن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% فيما لا يزيد على مليون ريال من مبلغ شراء المسكن الأول، ويشمل الوحدات السكنية الجاهزة، ووحدات البيع على الخارطة فقط للمواطن، ولا يسري الأمر الملكي على البناء الذاتي.