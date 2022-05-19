كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الهلال ضد الفيحاء في نهائي بطولة كأس الملك.

لاهوز يدير نهائي كأس الملك

ويدير طاقم تحكيم إسباني بقيادة أنتونيو ماتيو لاهوز نهائي كأس الملك، ويساعده باو سيبريان وإيكر فرانسيسكو، والحكم الرابع محمد الهويش، وحكم الفيديو ريكاردو دي بورغوس، ويساعده عبدالرحيم الشمري.

ويُعد لاهوز من أبرز الحكام حاليًا، وبدأ مهنة التحكيم منذ عام 1992، وتدرج حتى إدارة منافسات الدوري الإسباني في 2008، وحصل على الشارة الدولية عام 2011، وشارك في كأس العالم 2018، يورو 2020، ودوري أبطال أوروبا.

الهلال والفيحاء يسعيان لحصد اللقب

وتترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في نهائي كأس الملك، حيث يطمح كل منهما للظهور بشكل مميز وخطف اللقب.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في تحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، فيما يسعى الهلال لمواصلة تفوقه، وحصد البطولة لعاشر مرة، ليكون ثاني أكثر الفرص حصولًا على اللقب.