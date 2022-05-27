حصد الطالب السعودي تركي، والذي يدرس بالمرحلة الابتدائية، المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة للرياضيات، ليمثل بذلك إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات المملكة في شتى المجالات والتخصصات

فيديو | طالب سعودي يحصد الثاني بالعالم في الرياضيات#الإخبارية pic.twitter.com/GFBSNLgQ2P — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 26, 2022

إنجاز يتجدد

وقال الطالب في حواره مع قناة “الإخبارية”، إنه اشترك في المسابقة التي كانت مقامة في الإمارات وحصل على دورة الخوارزميات وساعدته مدرية تدعى “رجاء”.

الشعور بالفخر

وأضاف الطالب تركي إنه يحب مادة الرياضيات بشدة، لذلك أصبح موهوبًا فيها، مشيرًا أن المسابقة لم تكن صعبة بالنسبة له.

وتابع الطالب تركي أنه شعر بالفخر بنفسه والفرح قائلًا :” كان شعوري أني افتخرت بنفسي وانبسطت وحسيت أول مرة أسويها”.