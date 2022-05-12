ارتفع سعر طبق البيض في الرياض ليصل إلى حوالي 20 ريالًا بحسب ما بثه مراسل قناة الإخبارية من سوق عتيقة.

فيديو | مراسلنا سعود النشمي:

أطباق البيض في سوق "عتيقة" تتفاوت أسعارها ما بين 18.5 إلى 20 ريالا للحجم الكبير، والمحال الصغيرة تلقي اللوم على المناديب#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/C63YHmH1tl — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 12, 2022

سعر طبق البيض

وقال سعود الشمري إن هناك تفاوتًا في سعر الطبق بحسب الحجم ما بين 18.5 إلى 20 ريالًا، مشيرًا إلى أن المحال الصغيرة تلقي اللوم على المناديب الذين يقومون بشراء البيض من المزارع ثم بيعها على المحال.

كما أن أسعار البيض مرتفعة كذلك لدى المحال الكبرى التي تشتري البيض من المزارع مباشرة.

استياء من ارتفاع الأسعار

وعبر العديد من الأهالي عن استيائهم من ارتفاع الأسعار حيث قال متعب العتيبي : الأسعار تحدد من الوافد وهو المندوب وهو التاجر وهو المسوق وهو الناقل نسمع بالتستر والقضاء عليه لكن في توزيع المواد الغذائية وهي أهم سلعة في وطننا لم نشاهد القضاء على التلاعب بالأسعار.

وقال أحد المواطنين :” كل شيء صار يرتفع .. ما فيه إلا حل واحد نرجع نربي الدجاج في البيوت مثل أول “.